Лучше автомата Калашникова: спецназ Нацгвардии вооружили винтовками UAR-15

Национальная гвардия Украины начала перевооружение некоторых своих подразделений в соответствии со стандартами НАТО.

Новые штурмовые винтовки UAR-15 получили бойцы спецназа Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

Новое оружие должно качественно улучшить уровень выполнения боевых задач военнослужащими, которые сдерживают агрессора на Донбассе.

Винтовка UAR-15

UAR-15 — реплика американской штурмовой винтовки AR-15 — использует патрон 5,56×45 мм.

В зависимости от комплектации и модификации стоимость одной винтовки составляет от 30 до 60 тыс. грн.

— UAR-15 должна заменить всем известный автомат Калашникова. Она более эргономична. В то же время винтовка UAR-15 имеет лучшую кучность, чем автомат Калашникова. Ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит последняя характеристика, изготавливаются в США, — рассказал военнослужащий ОЗСП Владимир.

Читайте: Испытания Нептуна завершены. Когда он появится на вооружении ВМС Украины

Какое вооружение закупит Минобороны в 2020 году

22 млрд грн на закупку военного вооружения планирует потратить Минобороны в 2020 году.

Еще 1,1 млрд грн и 251 млн грн потратят на две секретные программы, данные о которых не раскрывают.

Также планируется восстановить 18,2 тыс. единиц вооружения и военной техники.