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Факти / Україна

Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15

Національна гвардія України розпочала переозброєння деяких своїх підрозділів відповідно до стандартів НАТО.

Нові штурмові ґвинтівки UAR-15 отримали спецпризначенці Східного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії.

Нова зброя повинна якісно покращити рівень виконання бойових задач військовослужбовцями, які стримують агресора на Донбасі.

Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15

Ґвинтівка UAR-15

UAR-15 – репліка американської штурмової ґвинтівки AR-15 – використовує патрон 5,56×45 мм.

Залежно від комплектації та модифікації вартість однієї ґвинтівки становить від 30 до 60 тис. грн.

– UAR-15 має замінити всім відомий автомат Калашникова. Вона більш ергономічна. Водночас ґвинтівка UAR-15 має ліпшу кучність, ніж автомат Калашникова. Ствол та ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить остання характеристика, виготовляються у США, – розповів військовослужбовець ОЗСП Володимир.

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Яке озброєння закупить Міноборони в 2020 році

22 млрд грн на закупівлю військового озброєння планує витратити Міноборони в 2020 році.

Ще 1,1 млрд грн та 251 млн грн витратять на дві секретні програми, дані про яких не розкривають.

Також планується відновити 18,2 тис. одиниць озброєння та військової техніки.

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