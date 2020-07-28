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Факты / Украина

Из-за сильного ливня на Закарпатье размыло дороги, разрушены мосты

Из-за сильных дождей в Закарпатской области подтопленными остаются домохозяйства. Также непогода разрушила мосты, а водой размыло дороги.

В частности, в Воловецком районе затруднено сообщение с 36 домохозяйствами, из-за повреждения невозможно движение по трем мостам. Также повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги.

А в Межгорском районе вода затопила автомобильную дорогу.

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Кроме того, в селе Ростока Воловецкого района из-за потока воды затруднено движение автомобилей.

  • Ливень на Закарпатье: разрушены мосты, размыты дороги
  • Ливень на Закарпатье: разрушены мосты, размыты дороги
  • Ливень на Закарпатье: разрушены мосты, размыты дороги
  • Ливень на Закарпатье: разрушены мосты, размыты дороги
  • Ливень на Закарпатье: разрушены мосты, размыты дороги
  • Ливень на Закарпатье: разрушены мосты, размыты дороги
  • Ливень на Закарпатье: разрушены мосты, размыты дороги
  • Ливень на Закарпатье: разрушены мосты, размыты дороги
Из-за сильного ливня на Закарпатье размыло дороги, разрушены мосты / 4 фотографии

Наблюдалась непогода в Ужгороде, из-за чего затопило улицу возле здания Закарпатской ОГА. Из-за ливня под воду ушел автомобиль BMW, не выдержала и канализационная система.

Однако, согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине 28 июля будет жаркой, дожди прогнозируют только в отдельных восточных областях.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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