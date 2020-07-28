Злива на Закарпатті: зруйновані містки, розмиті дороги

Через сильні дощі у Закарпатській області підтопленими залишаються дворогосподарства. Також негода зруйнувала містки, а водою розмило дороги.

Зокрема, у Воловецькому районі ускладнене сполучення з 36 дворогосподарствами, через пошкодження неможливий рух трьома містками. Також пошкоджено близько 30 м берегоукріплення та близько 20 м ґрунтової дороги.

А у Міжгірському районі вода затопила автомобільну дорогу.

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Крім того, у селі Розтока Воловецького району через потік води ускладнений рух автомобілів.















Через сильну зливу на Закарпатті розмило дороги, зруйновані містки / 4 фотографии

Вирувала негода в Ужгороді, через що затопило вулицю біля будівлі Закарпатської ОДА. Через зливу під воду пішов автомобіль BMW, не витримала і каналізаційна система.

Однак, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні 28 липня буде спекотною, дощі прогнозують тільки в окремих східних областях.