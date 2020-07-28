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Факти / Україна / Політика

Кучма припинив участь у діяльності ТКГ

Леонід Кучма виходить з переговорної групи щодо Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що роль другого глави держави була важливою у Мінському процесі та подякував йому за роботу.

– Дякую за всі зусилля, яких ви доклали для розблокування Мінського процесу задля досягнення миру. Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним, – відзначив Володимир Зеленський.

Читайте: Зеленський затвердив склад делегації на переговорах у Мінську

Джерело: Офіс президента

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