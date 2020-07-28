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Факти / Україна / Суспільство

Кулеба розповів, коли делегація Ірану прибуде у Київ на переговори

Делегація Ірану прибуде до України для перемовин щодо компенсацій у справі збитого літака МАУ.

Їх приїзд очікують 29-30 липня, заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

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Сума компенсацій, яку очікують від Ірану поки невідома.

– Ми будемо вести перемовини конструктивно, але з принципової позиції. Є усі підстави просити Іран сплатити найвищу компенсацію за те, що він зробив, – додав Дмитро Кулеба.

Катастрофа літака МАУ в Ірані

8 січня літак Boeing 737-800 Міжнародних Авіаліній України було збито в районі аеропорту ім. імама Хомейні в Тегерані одразу після вильоту. 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу загинули

Розшифровка чорних ящиків літака авіакомпанії МАУ, підтвердила, що лайнер збила ракета, яка поцілила у нього.

Чорні скриньки літака успішно розшифрували попри те, що в них були ознаки серйозного зовнішнього ушкодження.

Джерело: Українська правда

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