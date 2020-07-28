Формально обов’язки Леоніда Кучми у Тристоронній контактній групі до указу президента Володимира Зеленського виконуватиме перший заступник голови української делегації, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це заявив сам Резніков під час онлайн-дискусії щодо безпекових та політичних викликів Мінського процесу та переговорів у нормандському форматі.

Коментуючи рішення Кучми про вихід з ТКГ, він наголосив, що другий президент України вже шість років займається переговорами у Мінську і давно говорив Зеленському про готовність піти на спочинок.

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– На сьогодні я є першим заступником голови делегації, тому формально поки що я буду певний час керувати тими процесами. Але я хочу звернути увагу – давайте дочекаємося указу президента Зеленського, тому що саме указом вносяться зміни до делегації, – наголосив Резніков.

За його словами, до указу Кучма залишається головою делегації в ТКГ.

Віце-прем’єр сказав, що кандидата на цю посаду найближчим часом визначить саме глава держави.

Вихід Кучми з ТКГ

Президент України Володимир Зеленський 28 липня заявив про рішення Леоніда Кучми вийти з переговорної групи щодо Донбасу.

Він також подякував другому президенту країни за зусилля, докладені для розблокування Мінського процесу.

Водночас Кучма повідомив, що готовий ділитися досвідом і консультувати учасників ТКГ для встановлення миру в Україні.