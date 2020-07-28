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Факти / Україна

З’явилася опція “накостиляти”: травмований Кличко прийшов на роботу на милицях

Мер Києва Віталій Кличко прийшов на чергове засідання Київської міської ради 28 липня на милицях.

Очільник КМДА напередодні надірвав ахілове сухожилля, але це не завадило йому відвідати захід.

– Минула субота видалася активною. Спочатку пограв із синами у футбол. А потім пізно ввечері ганяв вандалів, що розписували стіни в центрі міста, – пояснив свій стан Віталій Кличко.

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За словами Кличка, стара травма, яку він отримав ще за часів заняття боксом, дала про себе знати. Водночас він пожартував, що тепер може “накостиляти” усім безвідповідальним чиновникам.

– Тепер з’явилася нова опція для нерадивих – “накостиляти”, – додав Віталій Кличко.

Кличко

Віталій Кличко провчив вуличних художників

Напередодні, 26 липня, мер Києва Віталій Кличко спіймав хлопців, які розмальовували стіну на вулиці Стрілецькій.

Очільник міста провів виховну бесіду з художниками, а потім викликав поліцію.

Один хлопець втік під час бесіди, іншого – він передав правоохоронцям.

Джерело: КМДА

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