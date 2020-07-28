Мер Києва Віталій Кличко прийшов на чергове засідання Київської міської ради 28 липня на милицях.
Очільник КМДА напередодні надірвав ахілове сухожилля, але це не завадило йому відвідати захід.
– Минула субота видалася активною. Спочатку пограв із синами у футбол. А потім пізно ввечері ганяв вандалів, що розписували стіни в центрі міста, – пояснив свій стан Віталій Кличко.
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За словами Кличка, стара травма, яку він отримав ще за часів заняття боксом, дала про себе знати. Водночас він пожартував, що тепер може “накостиляти” усім безвідповідальним чиновникам.
– Тепер з’явилася нова опція для нерадивих – “накостиляти”, – додав Віталій Кличко.
Віталій Кличко провчив вуличних художників
Напередодні, 26 липня, мер Києва Віталій Кличко спіймав хлопців, які розмальовували стіну на вулиці Стрілецькій.
Очільник міста провів виховну бесіду з художниками, а потім викликав поліцію.
Один хлопець втік під час бесіди, іншого – він передав правоохоронцям.