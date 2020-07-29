Кличко розповів, чи буде школа з 1 вересня у Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що 1 вересня 2020 року школярі столиці можуть повернутися за парти. Однак від епідситуації залежить, чи буде школа з 1 вересня.

За його словами, зараз активно йде підготовка до нового навчального року. 7 серпня департамент освіти КМДА повинен надати чіткий план дій.

Також Кличко наголосив, що у міста є кілька планів по відновленню шкільного навчального процесу в 2020 році.

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Мер Києва підкреслив, що більшість навчальних закладів столиці вже забезпечені засобами індивідуального захисту, антисептиками і дезінфекторами.

– Ми виділили майже 4 млрд грн на підготовку закладів до нового навчального року. Найбільше коштів – близько 2 млрд – направили на ремонти в закладах освіти та на загальноміські програми, – сказав Кличко.

Також в 2020 році в Києві планують відкрити сім нових навчальних закладів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні у переважній кількості міст і районів діти підуть до школи 1 вересня.

За словами Степанова, для отримання якісної освіти перебування дітей у школі є необхідною умовою.