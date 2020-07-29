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Факты / Украина / Общество

Обучение в школах возобновится с 1 сентября в большинстве регионов — Степанов

В Украине в подавляющем числе городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также он отметил, что сейчас Минздрав разрабатывает все необходимые меры безопасности.

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По словам Степанова, для получения качественного образования пребывание детей в школе является необходимым условием. Однако должны быть четко установлены правила, которые создадут безопасные для обучения условия.

— Сейчас мы наблюдаем, что в подавляющем числе городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября, — сказал Степанов.

Также он добавил, что 30 июля должно состояться совещание, где и разрабатывать эти правила для учащихся.

В связи с пандемией коронавируса, в новом учебном году обязательным будет ежедневный температурный скрининг для учеников и учителей.

С температурой выше 37,2 до школы не будут допускать. Также об экскурсиях и массовые мероприятия на время придется забыть.

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