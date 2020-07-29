В Україні у переважній кількості міст і районів діти підуть до школи 1 вересня.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також він наголосив, що наразі МОЗ розробляє всі необхідні заходи безпеки.

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За словами Степанова, для отримання якісної освіти перебування дітей у школі є необхідною умовою. Однак мають бути чітко встановлені правила, які створять безпечні для навчання умови.

– Зараз ми спостерігаємо, що у переважній кількості міст і районів діти підуть до школи 1 вересня, – сказав Степанов.

Також він додав, що 30 липня має відбутися нарада, де і розроблятимуть ці правила для учнів.

У зв’язку з пандемією коронавірусу, в новому навчальному році обов’язковим буде щоденний температурний скринінг для учнів та вчителів.

З температурою вище 37,2 до школи не допускатимуть. Також про екскурсії та масові заходи на певний час доведеться забути.