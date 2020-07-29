Новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать Алексей Резников или первый президент Украины Леонид Кравчук.
Также рассматривается еще ряд кандидатур, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
— У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.
И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация, — сказал он на брифинге.
По его словам, все рассматриваемые кандидатуры будут в той или иной мере участвовать в работе по достижению мира на Донбассе или в роли советника, или в других ролях.
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Кучма прекратил участие в деятельности ТКГ
28 июля в Офисе президента сообщили, что Кучма, который был представителем Украины в ТКГ в 2014-2018 годах, а во второй раз с 3 июня 2019 года, решил снова прекратить работу в группе.
Со своей стороны второй президент Украины заявил, что готов и дальше делиться опытом и консультировать участников переговорной группы.
Также Кучма назвал работу в ТКГ за последний год продуктивной.