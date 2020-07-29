Новим главою делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі може стати Олексій Резніков або перший президент України Леонід Кравчук.

Також розглядається ще низка кандидатур, про це на брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

– У нас є кілька претендентів. Один з претендентів, ви знаєте, наш віце-прем’єр-міністр Резніков. Ми також говоримо з першим президентом України Леонідом Кравчуком. І є ще пара кандидатур. У найближчі дні буде офіційна інформація, – сказав він.

За його словами, всі розглянуті кандидатури так чи інакше братимуть участь в роботі щодо досягнення миру на Донбасі – вони будуть радниками або ж керівниками.

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Кучма припинив участь у діяльності ТКГ

28 липня в Офісі президента повідомили, що Кучма, який був представником України в ТКГ у 2014-2018 роках, а вдруге із 3 червня 2019 року, вирішив знову припинити роботу в групі.

Зі свого боку другий президент України заявив, що готовий і надалі ділитися досвідом та консультувати учасників переговорної групи.

Також Кучма назвав роботу в ТКГ за останній рік продуктивною.