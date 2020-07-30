Питання, чи підуть діти в школу 1 вересня в Україні, хвилювало багатьох. Тому головний санлікар Віктор Ляшко вже затвердив тимчасові рекомендації щодо організації навчання з 1 вересня.

Серед іншого, вони передбачають, що до роботи не допустять працівників з температурою вище 37,2°C. Крім того, керівник закладу повинен розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей.

Також вчителі перед уроками повинні опитати учнів та обстежити, чи не має у них ознак респіраторних захворювань. Учнів, у яких виявлять симптоми захворювання за відсутності батьків, рекомендують тимчасово ізолювати.

Перебувати у приміщенні школи і пересуватися її територією потрібно тільки в масці. Під час уроку її можна зняти.

Читайте: Майже половина українців проти дистанційного навчання в школах – опитування

Тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти з 1 вересня by Віта Гірко on Scribd

Дирекція школи також повинна подбати про те, щоб заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час. А персонал мають забезпечити захисними масками з розрахунку одна маска на три робочі години.

Провітрювати приміщення доведеться після кожного заняття протягом 10 хв.

Про те, що навчання у школах відновиться з 1 вересня у більшості регіонів вже повідомляв міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, для отримання якісної освіти перебування дітей у навчальних закладах є необхідною умовою.