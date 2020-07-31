В мире зафиксировано не более 300 случаев загадочной болезни Kawa Covid-19 у детей, которая является следствием перенесенного коронавируса. Впервые в Украине на педиатрический мультисистемный воспалительный синдром переболела шестилетняя девочка из Львова.

Ребенок сейчас чувствует себя хорошо. На прошлой неделе ее госпитализировали в реанимацию в критическом состоянии с предварительным диагнозом — синдром Кавасаки, которым болеют дети после пандемии коронавируса.

У нее были все симптомы: высокая температура, миокардит, боль в животе, конъюнктивит, сыпь на теле и отеки на руках.

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Дома ребенок перенес ОРВИ и пневмонию, а в больницу его привезли с отрицательным тестом на коронавирус. Однако анализ показал повышенный уровень иммуноглобулина G. А это значит, что девочка все же болела Covid-19.

Был еще один симптом — токсический шок, который не типичен для Кавасаки.

Поэтому впоследствии врачи пришли к выводу, что это педиатрическое мультисистемное заболевание. Они надеются, что у девочки не будет никаких последствий этой редкой болезни.

Причины появления у ребенка Kawa Covid-19 неизвестны, потому что у нее нет хронических заболеваний и никто из родных не болел коронавирусом.

В Украине это первый подтвержденный случай педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома. На следующей неделе ребенка выпишут из больницы, но медики будут следить за его состоянием.

Коронавирус во Львове

Львов уже длительное время находится в тройке антилидеров по количеству новых случаев коронавируса за сутки.

По состоянию на 31 июля там заболели еще 147 человек, в целом — 9 526.

Из них от осложнений Covid-19 умерло 260 пациентов, а выздоровели 2 314.