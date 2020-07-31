У світі зафіксовано не більше 300 випадків загадкової хвороби Kawa Covid-19 у дітей, яка є наслідком перенесеного коронавірусу. Вперше в Україні на педіатричний мультисистемний запальний синдром перехворіла шестирічна дівчинка зі Львова.

Дитина нині почувається добре. Минулого тижня її госпіталізували до реанімації у критичному стані з попереднім діагнозом – синдром Кавасакі, на який хворіють діти після пандемії коронавірусу.

У неї були всі симптоми: висока температура, міокардит, біль у животі, кон’юктивіт, висип на тілі та набряки на руках.

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Вдома дитина перенесла ГРВІ та пневмонію, а до лікарні її привезли з негативним тестом на коронавірус. Проте аналіз показав підвищений рівень імуноглобуліну G. А це означає, що дівчинка таки хворіла на Covid-19.

Був ще один симптом – токсичний шок, який не типовий для Кавасакі.

Тому згодом лікарі дійшли висновку, що це педіатричне мультисистемне захворювання. Вони сподіваються, що у дівчинки не буде жодних наслідків цієї рідкісної хвороби.

Причини появи у дитини Kawa Covid-19 невідомі, бо у неї немає хронічних захворювань і ніхто з рідних не хворів на коронавірус.

В Україні це перший підтверджений випадок педіатричного мультисистемного запального синдрому. Наступного тижня дитину випишуть з лікарні, але медики стежитимуть за її станом.

Коронавірус у Львові

Львів уже тривалий час перебуває у трійці антилідерів за кількістю нових випадків коронавірусу за добу.

Станом на 31 липня там захворіли ще 147 людей, загалом – 9 526.

З них від ускладнень Covid-19 померло 260 пацієнтів, а одужало 2 314.