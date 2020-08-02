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Факты / Украина / Общество

Кравчук предлагает особую систему управления для оккупированного Донбасса

Представители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны сформулировать, каким они видят будущее региона.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук предлагает им особую систему управления. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Кравчук допускает, что судя по заявлениям и так называемых выборов, представители ОРДЛО хотят автономии.

— Они хотят, чтобы это была территория с признаками не только какого-то особого статуса управления, а чтобы это была территория с признаками государственности, — заявил Кравчук.

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Кравчук добавил, что говорит об особой системе управления на этих территориях, поскольку, по его мнению, там управление не может дублировать те схемы, которые существуют в других регионах.

— Украина не должна вести переговоры с представителями ОРДЛО на уровне президента страны. Предлагаю назначить членом делегации в ТКГ первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который мог бы быть представителем Украины в так называемых ЛНР и ДНР, — добавил он.

Кравчук предлагает привлечь Фокина

Первый президент Украины Леонид Кравчук 30 июля стал председателем украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Новый глава предлагает включить в ТКГ 87-летнего Витольда Фокина — первого премьер-министра Украины. Также предлагает привлечь к переговорам США.

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