Кравчук пропонує особливу систему управління для окупованого Донбасу

Представники окупованих територій Донецької та Луганської областей повинні сформулювати, яким вони бачать майбутнє регіону.

Глава делегації України у ТКГ Леонід Кравчук пропонує їм особливу систему управління. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

Кравчук допускає, що судячи з заяв і так званих виборів, представники ОРДЛО хочуть автономії.

– Вони хочуть, щоб це була територія з ознаками не лише якогось особливого статусу управління, а щоб це була територія з ознаками державності, – заявив Кравчук.

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Кравчук додав, що говорить про особливу систему управління на цих територіях, оскільки, на його думку, там управління не може дублювати ті схеми, які існують в інших регіонах.

– Україна не повинна вести переговори з представниками ОРДЛО на рівні президента країни. Але пропоную призначити членом делегації в ТКГ першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна, який міг би бути представником України у так званих ЛНР та ДНР, – додав він.

Кравчук пропонує залучити Фокіна

Перший президент України Леонід Кравчук 30 липня став головою української делегації у ТКГ по врегулюванні ситуації на Донбасі.

Новий глава пропонує включити до ТКГ 87-річного Вітольда Фокіна – першого прем’єр-міністра України. Також пропонує залучити до переговорів США.