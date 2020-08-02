Путин не смирится: раскрыт план вмешательства России в местные выборы в Украине

Политический режим в России остается главной угрозой для Украины, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Валерий Кондратюк.

По его словам, Кремль продолжит вести гибридную войну против нашей страны с целью вернуть Киев под свое влияние.

Стратегическими целями России также являются ликвидация национальной идентичности Украины и ее суверенитета.

Агрессор вернется к активному вмешательству во внутренние дела Украины с приближением местных выборов, добавил Кондратюк.

Россия будет пытаться насадить идею федерализации Украины, чтобы поглотить нашу страну частями, объяснил глава СВР.

Ключевое в этой стратегии — проведение выборов в ОРДЛО без восстановления контроля украинской стороны над границей и вывода войск РФ с Донбасса, подчеркнул Кондратюк.

По данным разведки, пророссийские боевики будут и дальше получать приказы из Кремля обстреливать позиции ВСУ.

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Позиция Киева по особому статусу Донбассу

Новый глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев не будет выполнять требование России о так называемом особом статусе Донбасса.

По словам Кравчука, он не воспринимает идею внесения изменений в Конституцию Украины, которые “превратят Донбасс в отдельное государство, с какими-то особыми политическими полномочиями”.

Источник: ZN.UA