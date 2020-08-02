Путін не змириться: розкрито план втручання Росії в місцеві вибори в Україні

Політичний режим у Росії залишається головною загрозою для України, заявив глава Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Валерій Кондратюк.

За його словами, Кремль продовжить вести гібридну війну проти нашої країни з метою повернути Київ під свій вплив.

Стратегічними цілями Росії також є ліквідація національної ідентичності України та її суверенітету.

Агресор повернеться до активного втручання у внутрішні справи України з наближенням місцевих виборів, додав Кондратюк.

Росія намагатиметься насадити ідею федералізації України, щоб поглинути нашу країну частинами, пояснив глава СЗР.

Ключове в цій стратегії – проведення виборів в ОРДЛО без відновлення контролю української сторони над кордоном і виведення військ РФ із Донбасу, наголосив Кондратюк.

За даними розвідки, проросійські бойовики будуть і надалі отримувати накази з Кремля обстрілювати позиції ЗСУ.

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Позиція Києва щодо особливого статусу Донбасу

Новий глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Київ не буде виконувати вимогу Росії щодо так званого особливого статусу Донбасу.

За словами Кравчука, він не сприймає ідею внесення змін до Конституції України, які “перетворять Донбас на окрему державу, з якимись особливими політичними повноваженнями”.

Джерело: DT.UA