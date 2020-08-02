Укрзализныця просит вернуть в поезда полицейских после случая попытки изнасилования в поезде 28-летней Анастасии Луговой.
Об этом говорится в заявлении компании, которую опубликовали после нападения.
В компании извинились перед потерпевшей.
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Анастасия Луговая у себя на Facebook написала, что уверена — она не первая жертва напавшего.
— Если вчера хоть немного могла мугыкать и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука. В периоды паники, меня интересует вопрос за что? и становиться жалко себя. Я уверенна, что у напавшего я была не первой жертвой, — написала она.
Нападение на Анастасию Луговую
В поезде Мариуполь — Киев произошел ночью 31 июля произошло нападение на Анастасию Луговую.
Женщина ехала в купе вместе с 6-летним сыном. Среди ночи к ним ворвался мужчина в нижнем белье и пытался изнасиловать.
После инцидента проводники предлагали Луговой деньги, что взяли нападающего в вагон “зайцем”. Просили не вызвать полицию, потому что боялись потерять работу.