Укрзализныця просит вернуть в поезда полицейских после случая попытки изнасилования в поезде 28-летней Анастасии Луговой.

Об этом говорится в заявлении компании, которую опубликовали после нападения.

В компании извинились перед потерпевшей.

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Анастасия Луговая у себя на Facebook написала, что уверена — она не первая жертва напавшего.

— Если вчера хоть немного могла мугыкать и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука. В периоды паники, меня интересует вопрос за что? и становиться жалко себя. Я уверенна, что у напавшего я была не первой жертвой, — написала она.

Нападение на Анастасию Луговую

В поезде Мариуполь — Киев произошел ночью 31 июля произошло нападение на Анастасию Луговую.

Женщина ехала в купе вместе с 6-летним сыном. Среди ночи к ним ворвался мужчина в нижнем белье и пытался изнасиловать.

После инцидента проводники предлагали Луговой деньги, что взяли нападающего в вагон “зайцем”. Просили не вызвать полицию, потому что боялись потерять работу.