Укрзалізниця просить повернути у потяги поліцейських після випадку спроби зґвалтування в потязі 28-річної Анастасії Лугової.

Про це йдеться у заяві компанії, яку опублікували після нападу.

У компанії вибачились перед потерпілою.

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Анастасія Лугова у себе на Facebook написала, що впевнена – вона не перша жертва нападника.

– Якщо вчора хоч трохи могла мугикати і відповідати на питання, то сьогодні не можу видати ні звуку. У періоди паніки, мене цікавить питання за що? і ставати шкода себе. Я впевнена, що у нападника я була не першою жертвою, – написала вона.

Напад на Анастасію Лугову

У потязі Маріуполь – Київ стався вночі 31 липня стався напад на Анастасію Лугову

Жінка їхала у купе разом із 6-річним сином. Серед ночі до них вдерся чоловік у спідньому і намагався зґвалтувати.

Після інциденту провідники пропонували Луговій гроші, бо взяли нападника до вагона “зайцем”. Просили не викликати поліцію, тому що боялися втратити роботу.