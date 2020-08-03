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Факты / Украина

Перемирие не соблюдается: боевики обстреляли ВСУ на Донбассе

2 августа в зоне проведения Операции объединенных сил боевики совершили два провокационных обстрела позиций военных ВСУ.

Первый выстрел был совершен из автоматического станкового гранатомета возле Южного.

Второй произошел через 15 минут возле Красногоровки.

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Военные ВСУ огонь не открывали. Жертв и раненых в результате этих обстрелов нет.

3 августа обстрелов не зафиксировано.

Перемирие на Донбассе

22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о полном прекращении огня на Донбассе.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого обсудил будущий режим тишины.

Боевики нарушили договоренности в первый же день. Они совершили три обстрела ВСУ.

Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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