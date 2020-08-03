2 серпня в зоні проведення Операції об’єднаних сил бойовики здійснили два провокаційні обстріли позицій військових ЗСУ.

Перший постріл був здійснений з автоматичного станкового гранатомета біля Південного.

Другий стався через 15 хвилин біля Красногорівки.

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Військові ЗСУ вогонь не відкривали. Жертв і поранених в результаті цих обстрілів немає.

3 серпня обстрілів не зафіксовано.

Перемир’я на Донбасі

22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися про повне припинення вогню на Донбасі.

За день до цього президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої обговорив майбутній режим тиші.

Бойовики порушили домовленості в перший же день. Вони здійснили три обстріли ЗСУ.