Щоб чітко зрозуміли: Зеленський вимагає пояснити українцям новий карантин

Глава держави Володимир Зеленський на нараді 3 серпня зажадав від уряду чіткої комунікації з народом, щоб українці розуміли умови нового адаптивного карантину, який запрацював із понеділка.

Крім того, президент зажадав від Кабінету міністрів інформацію про економічні заходи, які спрямовані на допомогу українцям для захисту від негативного впливу епідситуації.

В Україні потрібно підготувати умови для вчених, щоб у майбутньому вони мали можливість створювати ліки і вакцини, додав Зеленський.

Для цього повинні бути вирішені питання з фінансуванням і обладнанням для українських лабораторій, сказав президент.

Зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на нараді, що показник захворюваності зріс до 82,8 на 100 тис. населення, заповненість ліжок на Закарпатті становить майже 69%, а в Києві, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях та на Буковині – більше 40%.

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Адаптивний карантин по-новому

В Україні з 3 серпня почав діяти поділ на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

З понеділка найнебезпечніший, червоний рівень, встановлено в Луцьку, Тернополі та в Кіцманському районі Чернівецької області.