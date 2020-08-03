В Чернигове на предприятии произошел пожар складских помещений. Огонь охватил здание на улице Мазепы 62 В, возле остановки Нефтебаза.

Около 12.00 в помещении произошло разрушение внешней стены, межэтажных перекрытий и кровли здания. В результате обвала спасатели не пострадали, но площадь пожара увеличилась с 400 м² до 2400 м².

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На месте работают патрульные, которые перекрыли движение на перекрестке улиц Толстого и Мазепы.

Трехэтажное здание принадлежит ООО Новофил и не находится сейчас в эксплуатации. Для тушения привлечено 40 человек личного состава и 12 единиц специальной техники.

Пожар в Хусте

13 июля во городе Хуст Закарпатской области на территории предприятия по производству каркасной мебели загорелась крыша складского помещения.

Сообщение о пожаре поступило в 16.30, а по состоянию на 18.30 его локализовали. Для тушения были привлечены шесть единиц техники и 25 человек личного состава.

Источник: Суспільне, ДСНС