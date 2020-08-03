У Чернігові на підприємстві сталася пожежа складських приміщень. Вогонь охопив будівлю на вулиці Мазепи 62 В, що неподалік зупинки Нафтобаза.

Близько 12.00 у приміщені відбулось руйнування зовнішньої стіни, міжповерхових перекриттів та покрівлі будівлі. Внаслідок обвалу рятувальники не постраждали, але площа пожежі збільшилася із 400 м² до 2400 м².

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На місці працюють патрульні, які перекрили рух на перехресті вулиць Толстого та Мазепи.

Триповерхова будівля належить ТОВ Новофіл і не перебуває нині в експлуатації. Для гасіння залучено 40 чоловік особового складу та 12 одиниць спеціальної техніки.

Пожежа у Хусті

13 липня у місті Хуст Закарпатської області на території підприємства з виробництва каркасних меблів загорівся дах складського приміщення.

Повідомлення про пожежу надійшло о 16.30, а станом на 18.30 її локалізували. Для гасіння було залучено шість одиниць техніки та 25 осіб особового складу.

Джерело: Суспільне, ДСНС