После инцидента с избиением пассажирки поезда сообщения Мариуполь-Киев министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что необходимо рассмотреть возможность возвращения полиции охраны в ночные поезда Укрзализныци.

— Наша железная дорога должна быть безопасной для пассажиров и работников. Думаю, самое время рассмотреть возможность возвращения полиции охраны к патрулированию в ночных поездах, — написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, Криклий добавил, что также точно не было бы лишним обеспечить проводников газовыми баллончиками.

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В то же время, член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко сообщил, что привлечение полиции охраны будет стоить Укрзализныци дополнительных 250 млн грн ежегодно.

— УЗ длительное время пытается привлечь представителей полиции для присутствия в поездах с целью обеспечения общественного порядка. Однако полиция настаивает на том, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах УЗ это дополнительные 250 млн грн в год — напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок, — написал он.

Нападение на Анастасию Луговую

В поезде Мариуполь-Киев произошел ночью 31 июля произошло нападение на Анастасию Луговую.

Женщина ехала в купе вместе с 6-летним сыном. Среди ночи к ним ворвался мужчина в нижнем белье и пытался изнасиловать.

Полиция, которую вызвал муж потерпевшей, задержала преступника и взяла под стражу.

Источник: Сергей Лещенко, Владислав Криклий