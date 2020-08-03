Після інциденту з побиттям пасажирки потягу сполучення Маріуполь-Київ міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що необхідно розглянути можливість повернення поліції охорони в нічні поїзди Укрзалізниці.

– Наша залізниця повинна бути безпечною для пасажирів і працівників. Думаю, саме час розглянути можливість повернення поліції охорони патрулювання в нічних поїздах, – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, Криклій додав, що також точно не було б зайвим забезпечити провідників газовими балончиками.

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Водночас, член наглядової ради компанії Сергій Лещенко повідомив, що залучення поліції охорони коштуватиме Укрзалізниці додаткових 250 млн грн щорічно.

– УЗ тривалий час намагається залучити представників поліції для присутності в поїздах з метою забезпечення громадського порядку. Однак поліція наполягає на тому, щоб такі послуги надавалися платно і трактувалися не як забезпечення громадського порядку, а як охорона. У масштабах УЗ – це додаткові 250 млн грн на рік – нагадаю, без будь-якої компенсації збитків пасажирських перевезень, – написав він.

Напад на Анастасію Лугову

У потязі Маріуполь-Київ стався вночі 31 липня сталася напад на Анастасію Лугову.

Жінка їхала в купе разом з 6-річним сином. Серед ночі до них увірвався чоловік у спідній білизні і намагався зґвалтувати.

Поліція, яку викликав чоловік потерпілої, затримала злочинця і взяла під варту.

Джерело: Сергій Лещенко, Владислав Криклій