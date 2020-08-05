Відновлення охорони у потягах Укрзалізниці потребує значних вкладень або з бюджету, або коштом зростання ціни на квитки.

Про це повідомив глава Мінінфраструктури Владислав Криклій.

– Наразі із поліцією обговорюється варіант, скільки це буде коштувати, щоб забезпечити. Або підрозділи воєнізованої охорони. Яка це буде вартість? Йдеться винятково про нічні потяги, – сказав Криклій.

За його словами, забезпечення охорони у кожному вагоні – це надто дорого.

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Він зазначив, що ставити в кожному вагоні представника правоохоронних органів буде занадто дорого.

– Це позначиться на вартості квитка або треба знову брати фінансування з бюджету, чималі витрати, які я не впевнений, що наразі раціонально їх закладати, – зазначив міністр.

Він додав, що варто забезпечити провідників індивідуальними засобами захисту для самооборони. Також необхідно, аби провідники могли використати тривожну кнопку і щоб правоохоронці чекали на поїзд на найближчій станції.

Напад у потязі Укрзалізниці

Питання безпеки у вагонах Укрзалізниці стало особливо актуальним після нападу на Анастасію Лугову.

Напад на Лугову в потязі Маріуполь – Київ стався вночі 31 липня, коли вона перебувала у своєму купе разом із 6-річним сином.

Раніше тричі судимий Рудзько вдерся до неї в купе в нижній білизні, закрив двері, почав бити і намагався зґвалтувати.

Постраждала розповіла, що попросила не бити її на очах у дитини, після чого злочинець відвів жінку в своє купе.

Після цього дитина стала кликати матір, і Лугова попросила Рудзька, щоб він випустив її заспокоїти хлопчика. Той випустив жертву, але пригрозив розправою, якщо жінка не повернеться.

Постраждалій прийшли на допомогу тільки в сусідньому вагоні потяга.

Через недбалість Укрзалізниця звільнила провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника потяга, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.