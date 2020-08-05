ФОПам спростили механізм сплати податків: Зеленський підписав указ

В Україні запровадили спрощення ведення обліку для фізичних осіб – підприємців, доступу до електронного кабінету платника податків та розширення його функціоналу.

Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон Про внесення змін до Податкового кодексу, який Верховна Рада ухвалила 14 липня 2020 року.

Так, закон передбачає скасування обов’язкової книги обліку доходів для ФОП.

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ФОПи І-ІІІ груп можуть вести облік у будь-якій зручній формі: паперовій чи електронній – із зазначенням суми доходу за місяць. ФОП на загальній системі зможуть вести облік також у паперовому або електронному вигляді, але за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів.

Також скасовується договір про визнання електронних документів для реєстрації в е-кабінеті та передбачає, що там відображатимуться податкові повідомлення.

Звільнення самозайнятих українців від сплати ЄСВ

Самозайняті особи, ФОПи, які мають основне місце роботи, звільняються від сплати за себе ЄСВ за місяці, за які роботодавець сплатив страховий внесок за них, з 1 січня 2021 року.

Від сплати ЄСВ звільнені також особи, які провадять незалежну профдіяльність, якщо вони отримують пенсію за віком або мають інвалідність.