За період січень-червень 2020 року державний ПриватБанк отримав 14,04 млрд грн прибутку і очолив рейтинг українських банків за фінансовими результатами.

ПриватБанк виявився на вершині рейтингу, незважаючи на те, що в червні отримав 5,58 млрд грн збитку, йдеться у даних на сайті Національного банку України.

Рейтинг найбільш прибуткових українських банків

ПриватБанк – 14,04 млрд грн;

Ощадбанк – 3,59 млрд грн;

Райффайзен банк Аваль – 2,07 млрд грн;

ПУМБ – 1,25 млрд грн;

Сітібанк – 673,19 млн грн.

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Рейтинг найбільш збиткових українських банків

Найбільший збиток за перші шість місяців 2020 року було зафіксовано державним Укрексімбанком – 1,92 млрд грн. У червні банк отримав збиток у розмірі 339,43 млн грн.

За збитком за підсумками першого півріччя друге місце посів Промінвестбанк (ПІБ, 219,21 млн грн), третє – банк Кредит Дніпро (148,44 млн грн), четверте – Правекс Банк (76,79 млн грн) і п’яте – БТА Банк ( 43,06 млн грн).

9 банків мають ризики достатності капіталу

Наприкінці червня Національний банк представив результати експрес-стрес-тесту зі стабільності банків.

Виявилося, що сім приватних і два державні банки показали ризики достатності капіталу.