PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Найприбутковіші та найзбитковіші банки України – рейтинг

За період січень-червень 2020 року державний ПриватБанк отримав 14,04 млрд грн прибутку і очолив рейтинг українських банків за фінансовими результатами.

ПриватБанк виявився на вершині рейтингу, незважаючи на те, що в червні отримав 5,58 млрд грн збитку, йдеться у даних на сайті Національного банку України.

Рейтинг найбільш прибуткових українських банків

  • ПриватБанк – 14,04 млрд грн;
  • Ощадбанк – 3,59 млрд грн;
  • Райффайзен банк Аваль – 2,07 млрд грн;
  • ПУМБ – 1,25 млрд грн;
  • Сітібанк – 673,19 млн грн.

Читайте: Приватбанк запускає програму дешевих кредитів на житло під 10%

Рейтинг найбільш збиткових українських банків

Найбільший збиток за перші шість місяців 2020 року було зафіксовано державним Укрексімбанком – 1,92 млрд грн. У червні банк отримав збиток у розмірі 339,43 млн грн.

За збитком за підсумками першого півріччя друге місце посів Промінвестбанк (ПІБ, 219,21 млн грн), третє – банк Кредит Дніпро (148,44 млн грн), четверте – Правекс Банк (76,79 млн грн) і п’яте – БТА Банк ( 43,06 млн грн).

9 банків мають ризики достатності капіталу

Наприкінці червня Національний банк представив результати експрес-стрес-тесту зі стабільності банків.

Виявилося, що сім приватних і два державні банки показали ризики достатності капіталу.

Джерело: НБУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка