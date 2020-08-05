За період січень-червень 2020 року державний ПриватБанк отримав 14,04 млрд грн прибутку і очолив рейтинг українських банків за фінансовими результатами.
ПриватБанк виявився на вершині рейтингу, незважаючи на те, що в червні отримав 5,58 млрд грн збитку, йдеться у даних на сайті Національного банку України.
Рейтинг найбільш прибуткових українських банків
- ПриватБанк – 14,04 млрд грн;
- Ощадбанк – 3,59 млрд грн;
- Райффайзен банк Аваль – 2,07 млрд грн;
- ПУМБ – 1,25 млрд грн;
- Сітібанк – 673,19 млн грн.
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Рейтинг найбільш збиткових українських банків
Найбільший збиток за перші шість місяців 2020 року було зафіксовано державним Укрексімбанком – 1,92 млрд грн. У червні банк отримав збиток у розмірі 339,43 млн грн.
За збитком за підсумками першого півріччя друге місце посів Промінвестбанк (ПІБ, 219,21 млн грн), третє – банк Кредит Дніпро (148,44 млн грн), четверте – Правекс Банк (76,79 млн грн) і п’яте – БТА Банк ( 43,06 млн грн).
9 банків мають ризики достатності капіталу
Наприкінці червня Національний банк представив результати експрес-стрес-тесту зі стабільності банків.
Виявилося, що сім приватних і два державні банки показали ризики достатності капіталу.