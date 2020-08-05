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Факти / Україна / Суспільство

Україна запропонувала допомогу Лівану

Україна готова надати Лівану допомогу в зв’язку з вибухом в Бейруті.

До місця вибуху можуть відправити рятувальників, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні 5 серпня.

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– У разі потреби ми готові надавати всю необхідну допомогу. Україна вже звернулася до Ліванської республіки з пропозиціями про надання необхідної допомоги, – сказав Шмигаль.

Вибух у Бейруті

4 серпня у порту міста Бейрут пролунав вибух, який сколихнув все місто. Вибухова хвиля знищила припортовий район, постраждало кілька тисяч людей, загинуло більше сотні.

У місті вибило усі вікна у 10 км від епіцентру вибуху.

За попередніми даними, здетонували 2 750 тонн нітрату амонію, який привезли до порту міста ще у 2014 році. Вибух ймовірно стався під час зварювальних робіт на складі, де перебував нітрат амонію.

Джерело: Урядовий портал

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