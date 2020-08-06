Фокін працюватиме з Кравчуком у ТКГ – Зеленський

Перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін візьме участь у складі Тристоронньої контактної групи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що в України зараз потужна група і зростає кількість переговорів і зустрічей для врегулювання конфлікту на Донбасі.

– Ми запросили Леоніда Макаровича Кравчука. З ним працюватиме і пан Фокін, і наш віце-прем’єр Олексій Резніков, і пан Демченко, – сказав він.

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Президент нагадав, що Кравчука обрали завдяки його досвіду, також тому що він людина з авторитетом у всій країні і на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Зеленський додав, що екс-глава делегації в ТКГ Леонід Кучма виконав велику роботу.

– Він дійсно втомився. Тут немає інших причин. Ми йому ще раз вдячні, – сказав він.

Леонід Кравчук у ТКГ

30 липня Леонід Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ. Він заявив, що бажає прискорити наступ миру на Донбасі, але не ціною суверенітету країни.

2 серпня Кравчук запропонував особливу систему управління для окупованого Донбасу. Він говорить про особливу систему управління на цих територіях, оскільки, на його думку, там управління не може дублювати ті схеми, які існують в інших регіонах.