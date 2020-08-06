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Факти / Україна

В Україні може з’явитися чорний список пасажирів-дебоширів на потяги і літаки

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запропонував зробити чорний список для тих, кого знімають з поїздів за дебош, хуліганство і за вандалізм.

Таким пасажирам запропонував не продавати квитки.

Напередодні Геращенко разом з виконувачем обов’язків Укрзалізниці Іваном Юриком зустрів поїзд Харків-Ужгород, з якого зняли трьох п’яних пасажирів.

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Він звернувся до тих, хто їздить на залізничному транспорті та літає літаком і нагадав, що транспорт – не місце для розпивання спиртних напоїв. Там потрібно дотримуватися правил проїзду і не заважати іншим людям в обмеженому просторі.

– Інакше – ми вас будемо висаджувати. Я взагалі запропонував … голові Укрзалізниці зробити чорний список пасажирів, тих, кого знімають з поїздів за дебош, за хуліганство, за вандалізм – і просто-напросто не продавати таким людям квитки, – зазначив Антон Геращенко.

Напад в поїзді

31 липня в потязі Маріуполь-Киів напали на Анастасію Лугову, коли вона перебувала в своєму купе разом з 6-річним сином.

Чоловік увірвався до жінки в купе, почав бити, від чого Анастасія та прокинулася, і намагався зґвалтувати.

Фото: УНІАН

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