Великий розпродаж в’язниць переросте у Велике будівництво в’язниць – Малюська

Великий розпродаж в’язниць згодом переросте у Велике будівництво в’язниць.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, після розпродажу в’язниці втратять своє цільове призначення і будуть знищені.

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Малюська зазначив, що головною цінністю для покупців будуть великі земельні ділянки, до яких будуть підведені всі комунікації.

– Чи означає продаж в’язниць те, що ми випускатимемо засуджених на свободу? Ні. Просто у нас занадто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. Ось з нього якраз і починається продаж, – сказав міністр.

Як виглядатиме Великий розпродаж в’язниць:

продаж заморожених в’язниць (з бюджету лише витрачаються гроші на їх охорону)

оптимізація мережі існуючих в’язниць (звільнення, заморозка і продаж ще близько 10 функціонуючих в’язниць)

у деяких містах СІЗО виведуть з центральних частин в промзону або за міську межу

проектування і будівництво перших нових і сучасних будинків в околицях

продаж старих СІЗО в центральних частинах міст і перенесення в нові

будівництво та реконструкція установ виконання покарань

Малюська додав, то пункти 1-3 вже в процесі реалізації.

Найближчим часом будуть представлені перші лоти і з’явиться можливість їх огляду потенційними покупцями. Про дати аукціонів буде повідомлено окремо.

Розпродаж в’язниць в Україні

6 серпня стало відомо, що першим виставленим на продаж об’єктом стане Ірпінський виправний центр.

13 червня 2019 року було прийнято рішення про оптимізацію Ірпінського виправного центру №132 шляхом консервації. Заклюєних перевели в іншу установу в серпні минулого року.