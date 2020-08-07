Избиение Анастасии Луговой: адвокат рассказал детали дела

Неделю назад все информационное пространство всколыхнула новость об избиении и попытке изнасилования молодой журналистки Анастасии Луговой в поезде Мариуполь — Киев.

Возмутительным в этой истории является равнодушие других пассажиров, беспомощность работников поезда и невиданная жестокость самого насильника.

Уже седьмой день женщина находится в больнице с многочисленными травмами, а ее сын, который видел избиение мамы проходит психологическую реабилитацию.

Факты ICTV пообщались с адвокатом потерпевшей Евгением Прониным, чтобы узнать, как движется дело и сколько лет тюрьмы может получить насильник Луговой.

Адвокат отметил, что сейчас возбуждено уголовное дело по нескольким статьям:

ч 2. ст. 122 — Умышленное телесное повреждение средней тяжести;

ч 1. ст. 153 — Сексуальное насилие без проникновения;

ч 1. ст. 185 — Кража.

— То есть Виталий Рудзько таки украл какие-то вещи из купе потерпевшей?

— Да, когда его осматривали на перроне, то полиция обнаружила серьги, деньги и обложку от паспорта Анастасии — все это было отправлено на товароведческую экспертизу.

— Известно ли вам о наличии защиты у подсудимого?

— Существует система бесплатной правовой помощи, которая собственно предоставила ему адвоката. Их раньше называли государственными адвокатами, но это не бесплатная услуга, просто оплату осуществляет государство. Лично Рудзько не нанимал защиту.

— Могут ли нападающего признать невменяемым и смягчить срок наказания?

— Мы взяли это дело на третий день и когда я общался со следователями и Настей, то меня удивил разнобой информации, распространяемой в СМИ. Тактика признания нападающего невменяемым является очень распространенной по делам, когда есть факт социального насилия, однако у меня нет подтверждения, что такая информация озвучивалась или была на уме у подозреваемого, — отметил адвокат Анастасии Луговой.

— Как сейчас движется дело?

— Сейчас я вижу, что это дело могут провести по достаточно быстрым законным процедурам.

Уже проведено большее количество следственных действий, то есть был следственный эксперимент в первый же день, изъятие имущества у подозреваемого и применения к нему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Также была проведена судебно-медицинская экспертиза, отобраны образцы, вещи отправлены на товароведческую экспертизу и возможно скоро мы получим результаты.

— Адвокатское объединение уже осуществило большинство запросов по поводу установления свидетелей происшествия, допроса проводников, получения аудио/видео записей входящих звонков в Нацполицию и ответов на них. Проведена большая работа и с нашей стороны, и со стороны следователя — мы уже с ним встречались и обменялись данными досудебного расследования.

— Какой срок досудебного расследования?

— Я убежден, что расследование по этому делу будет достаточно быстрым, где-то до полугода максимум, с учетом всех экспертиз. Возможно, даже быстрее дело передадут в суд.

— Дело будет рассматривать Соломенский районный суд Киева, который избирал меру пресечения Рудзьку?

— Да, юрисдикционно это дело было передано Соломенской полиции, поскольку их отделение расположено на Вокзальной площади, 1. Именно туда попадают все дела, связанные с Укрзализныцей на станции Киев.

И пока нет оснований считать, что подсудность дела может быть изменена.

Читайте: Они поверили ему: руководство поезда убеждало женщину поговорить с насильником

— Анастасия сообщила о переломе челюсти в двух местах. Ухудшение состояния ее здоровья может повлиять на квалификацию дела?

— Сначала считалось, что у нее перелом только нижней челюсти, однако последний осмотр подтвердил перелом и верхней части.

— Я убежден, что этот факт может влиять на квалификацию дела, поскольку у нас есть вопросы к квалификации статей, которые определила прокуратура. Мы имеем право обращаться с ходатайствами, если увидим, что квалификация недостаточна или некорректная, но пока вопросов к корректности нет. Что касается достаточности, могут возникнуть основания просить об изменении квалификации после того, как будут проведены следственные действия с сотрудниками Укрзализныци.

— Работники Укрзализныци идут на контакт?

— Уже должны были пройти следственные действия с сотрудниками поезда. Официально именно компания Укрзализныци до сих пор не обращалась ни к нам, ни к потерпевшей или ее мужу.

— Очень хотелось бы, чтобы все-таки состоялись официальные контакты с ответственными лицами УЗ. Проводники и начальник поезда даже могут получить процессуальный статус как свидетели по делу.

— Факт насилия на глазах у малолетнего сына может увеличить срок наказания?

— По моему субъективному мнению, да — это усложняет наказание, но отягчающие обстоятельства также будут рассмотрены судом, так как сейчас мне неизвестно, был ли Рудзько в состоянии наркотического опьянения.

Читайте: Это я виноват, что не спас тебя: сын Луговой проходит реабилитацию после нападения в поезде

— Какой максимальный срок наказания может получить Виталий Рудзько?

— У нас работает система поглощения наказаний по статьям, а не совокупности, как в США, поэтому каждый может открыть и посмотреть санкции статей — до 5 лет лишения свободы.

— Пока это тяжелая часть санкций, которые есть, но на квалификацию будут влиять еще множество факторов, в частности то, что, по данным МВД, у Рудзька есть три судимости, — отметил Евгений Пронин.

Напоследок адвокат отметил, что во время ознакомления с делом ему пришлось прочитать много историй женщин, которые рассказывали о подобных случаях насилия в поезде, поэтому Евгений убежден, что в вагонах поезда требуется присутствие полиции, даже если это повлияет на подорожание билетов.

— Никто не застрахован от неадекватного поведения разных людей, поэтому это дело и истории других женщин должны быть услышанными, — отметил представитель адвокатского объединения Пронин и партнеры.

Как произошло нападение на Анастасию Луговую

Нападение на Луговую в поезде Мариуполь — Киев произошло ночью 31 июля, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.

Трижды судимый Рудзько вдерся к ней в купе в нижнем белье, закрыл дверь, начал бить и пытался изнасиловать.

Пострадавшая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ребенка, из-за чего преступник отвел женщину в свое купе.

После этого ребенок начал плакать и звать мать, и Луговая попросила Рудзько, чтобы он выпустил ее успокоить мальчика. Тот выпустил жертву, но пригрозил расправой, если женщина не вернеться.

Анастасия просила о помощи, но никто не откликнулся, даже проводница, тогда женщина нашла убежище у соседнем вагоне.

Из-за халатности работников Укрзализныця уволила проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.

Общалась София Телишевская