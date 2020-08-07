Побиття Анастасії Лугової: адвокат розповів деталі справи

Тиждень тому весь інформаційний простір сколихнула новина про побиття та спробу зґвалтування молодої журналістки Анастасії Лугової у потязі Маріуполь – Київ.

Обурливою у цій історії є байдужість інших пасажирів, безпорадність працівників потяга та небачена жорстокість самого нападника.

Уже сьомий день жінка перебуває у лікарні з чисельними травмами, а її син, який бачив побитття мами проходить психологічну реабілітацію.

Факти ICTV поспілкувалися з адвокатом потерпілої Євгеном Проніним, аби дізнатися як рухається справа і скільки років в’язниці може отримати кривдник Лугової.

Адвокат зазначив, що наразі відкрито кримінальну справу за кількома статтями:

ч 2. ст. 122 – Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості;

ч 1. ст. 153 – Сексуальне насильство без проникнення;

ч 1. ст. 185 – Крадіжка.

– Тобто Віталій Рудзько таки вкрав якісь речі із купе потерпілої?

– Так, коли його оглядали на пероні, то поліція виявила сережки, гроші та обкладинку від паспорта Анастасії – усе це було відправлено на товарознавчу експертизу.

– Чи відомо вам про наявність захисту у нападника?

– Існує система безоплатної правової допомоги, яка власне, надала йому адвоката. Їх раніше ще називали державними адвокатами, але це не безкоштовна послуга, просто оплату здійснює держава. Особисто Рудзько не наймав захист.

– Чи можуть нападника визнати неосудним та пом’якшити термін покарання?

– Ми взяли цю справу на третій день і коли я спілкувався зі слідчими та Настею, то мене здивував різнобій інформації, яка поширюється у ЗМІ. Тактика визнання нападника неосудним є дуже поширеною у справах, коли є факт соціального насильства, однак я не маю підтвердження, що така інформація озвучувалася чи була на думці у підозрюваного, – зазначив адвокат Анастасії Лугової.

– Як зараз рухається справа?

– Наразі я бачу, що цю справу можуть провести за достатньо швидкими законними процедурами.

Уже проведена більшість слідчих дій, тобто був слідчий експеремент у перший же день, вилучення майна в особи підозрюваного і застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

Також була проведена судово-медична експертиза, відібрані зразки, речі відправлені на товарознавчу експертизу і, можливо, скоро ми отримаємо результати.

– Адвокатське об’єднання уже здійснило більшість запитів з приводу встановлення свідків події, допиту провідників, отримання аудіо/відео записів вхідних дзвінків до Нацполіції та відповідей на них. Проведена велика робота і з нашого боку, і зі сторони слідчого – ми уже з ним зустрічалися та обмінялися даними досудового розслідування.

– У які терміни справа може бути передана до суду?

– Я переконаний, що розслідування у цій справі буде достатньо швидким, десь до півроку максимум, з урахуванням всіх експертиз, можливо, навіть швидше.

– Справу розглядатиме Солом’янський районний суд Києва, який обирав запобіжний захід Рудзьку?

– Так, юрисдикційно ця справа була передана Солом’янській поліції, оскільки їхнє відділення розташоване на Вокзальній площі, 1. Саме туди потрапляють усі справи, які пов’язані з Укрзалізницею на станції Київ.

І поки що немає підстав вважати, що підсудність справи може бути змінена.

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– Анастасія повідомила про перелом щелепи у двох місцях. Погіршення стану її здоров’я може вплинути на кваліфікацію справи?

– Спершу вважалося, що у неї перелом тільки нижньої щелепи, однак останній огляд підтвердив перелом і верхньої частини.

– Я переконаний, що цей факт може впливати на кваліфікацію справи, бо у нас є питання до кваліфікації статей, які визначила прокуратура. Ми маємо право звертатися з клопотаннями, якщо побачимо, що кваліфікація недостатня чи не коректна, однак наразі питань до коректності немає. Щодо достатності можуть виникнути підстави просити про зміну кваліфікації після того, коли будуть проведені слідчі дії з працівниками Укрзалізниці.

– Працівники Укрзалізниці йдуть на контакт?

– Уже мали відбутися слідчі дії з провідниками потяга. Офіційно саме компанія Укрзалізниці досі не зверталася ані до нас, ані до потерпілої чи її чоловіка.

– Дуже хотілося б, щоб врешті відбулись офіційні контакти з відповідальними особами УЗ. Провідники та начальник потяга навіть можуть отримати процесуальний статус як свідки у справі.

– Факт насилля на очах у малолітнього сина може збільшити термін покарання?

– На мою суб’єктивну думку, так – це ускладнює покарання, але обтяжуючі обставини також будуть розглянуті судом, бо наразі мені невідомо чи був нападник у стані наркотичного сп’яніння.

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– Який максимальний термін покарання може отримати Віталій Рудзько?

– У нас працює система поглинання покарань за статтями, а не сукупності, як у США, тому кожен може відкрити і подивитися санкції статей – до 5 років позбавлення волі.

– Поки що це найважча частина санкцій, котрі є, але на кваліфікацію будуть впливати ще багато факторів, зокрема те, що у Рудзька, за даними МВС, є три судимості, – наголосив Євген Пронін.

Наостанок адвокат зазначив, що під час ознайомлення з цією справою йому довелось прочитати багато історій жінок, які розповідали про подібні випадки насилля у потязі, тому Євген переконаний, що у вагонах потяга потрібна присутність поліції навіть, якщо це вплине на подорожчання квитків.

– Ніхто не застрахований від неадекватної поведінки різних людей, тому ця справа та історії інших жінок повинні бути почутими, – зазначив представник адвокатського об’єднання Пронін та партнери.

Як стався напад на Анастасію Лугову

Напад на Лугову в потязі Маріуполь – Київ стався вночі 31 липня, коли вона перебувала у своєму купе разом із 6-річним сином.

Тричі судимий Рудзько вдерся до неї в купе в нижній білизні, закрив двері, почав бити і намагався зґвалтувати.

Постраждала розповіла, що попросила не бити її на очах у дитини, через що злочинець відвів жінку в своє купе.

Після цього дитина почала плакати та кликати матір, і Лугова попросила Рудзька, щоб він випустив її заспокоїти хлопчика. Той випустив жертву, але пригрозив розправою, якщо жінка не повернеться.

Анастасія просила про допомогу, але ніхто не відгукнувся навіть провідниця, тоді жінка знайшла прихисток у сусідньому вагоні.

Через недбалість працівників Укрзалізниця звільнила провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника потяга, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.

Спілкувалася Софія Телішевська