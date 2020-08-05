Сын Анастасии Луговой ходит к психологу после нападения в поезде

Журналистка Анастасия Луговая стала жертвой 45-летнего трижды судимого Виталия Рузька. Мужчина избил ее и пытался изнасиловать на глазах у шестилетнего сына Захара.

Уже пятый день Анастасия находится в больнице и проходит обследование медиков. Ей установили бандаж на шею, так как у женщины травмирован позвоночник.

Потерпевшая отметила, что ее сын Захар сейчас посещает психолога, поскольку мальчик получил сильную психологическую травму.

— Сын боится оставаться наедине. Говорит, что страшилки по телевизору это не страшно, потому что теперь он боится дяди. Меня пока также боится. Я звоню ему без видеосвязи. Детки все воспринимают через визуальную картинку и он не может привыкнуть, что мама так выглядит, — рассказала Анастасия.

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Психолог говорит, что это нормальная реакция ребенка, потому что он очень повзрослел за последние несколько дней. Специалисты работают над тем, чтобы ребенок не обвинял себя в том, что произошло.

— Говорит: это я виноват, что не спас тебя и не проснулся раньше. Мы разговариваем с ним, он ставит много вопросов, однако не может понять, почему дядя бил маму и почему он был голым, — отметила мама Захара.

Нападение в поезде

Нападение на Луговую в поезде Мариуполь — Киев произошло ночью 31 июля, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.

Ранее трижды судимый Рудзько вдерся к ней в купе в нижнем белье, закрыл дверь, начал бить и пытался изнасиловать.

Пострадавшая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ее ребенка, после чего преступник отвел женщину в свое купе.

После этого ребенок стал звать мать, и Луговая попросила Рудзько, чтобы он выпустил ее успокоить мальчика. Тот выпустил жертву, но пригрозил расправой, если женщина не вернеться.

Пострадавшей пришли на помощь только в соседнем вагоне поезда.

Из-за халатности Укрзализныця уволила проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.

Источник: Анастасия Луговая