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Факти / Україна

Зони карантину в Україні змінено: список міст і районів

Центральна комісія ТЕБ та НС оновила в Україні поділ на карантинні зони через небезпеку поширення коронавірусу.

У червону зону карантину в Україні потрапили місто Харків, Костопільський район (Рівненська область), Кіцманський район (Чернівецька область).

Читайте: Як відбувається розподіл на чотири зони адаптивного карантину

У помаранчеву зону потрапили місто Чернівці, Волинська область (Луцьк, Луцький район, Любашівський район), Івано-Франківська область (Івано-Франківськ, Городенківський район), Рівненська область (Рівненський район).

Які регіони у жовтій зоні карантину:

  • Волинська область (міста Володимир-Волинський, Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький райони);
  • Житомирська область (міста Житомир, Бердичів, Житомирський, Любарський, Пулинський та Романівський райони);
  • Закарпатська область (міста Ужгород, Мукачево, Берегове, Хуст, Чоп; райони Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський, та Хустський);
  • Івано-Франківська область (міста  Калуш, Коломия; райони Калуський, Коломийський, Косівський, Снятинський та Тисменицький);
  • Рівненська область ( місто Дубно; райони: Гощанський та Здолбунівський);
  • Хмельницька область ( місто Хмельницький; райони: Білогірський, Волочиський, Красилівський, Теофіпольський, Чемеровецький);
  • Тернопільська область ( райони: Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький, Чортківський);
  • Чернівецька область (місто Новодністровськ; райони: Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський);
  • Чернігівська область ( міста Прилуки, Ніжин; райони: Бобровицький, Ніжинський, Прилуцький, Носівський та Козелецький).

Зони карантину в Україні – які та де діють обмеження

Зони карантину в Україні

Кожної п’ятниці на плановій комісії влада аналізує показники інфікувань коронавірусу та визначатиме перелік регіонів, які увійшли до однієї з чотирьох зон – зеленої, жовтої, помаранчевої або червоної.

Цей перехід починатиметься відповідно з понеділка і триватиме тиждень, тобто буде два дні, щоб регіон підготувався до переходу, якщо це буде потрібно.

Карта рівнів епідемічної небезпеки за зонами карантину в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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