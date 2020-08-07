Зони карантину в Україні – які та де діють обмеження

Центральна комісія ТЕБ та НС оновила в Україні поділ на карантинні зони через небезпеку поширення коронавірусу.

У червону зону карантину в Україні потрапили місто Харків, Костопільський район (Рівненська область), Кіцманський район (Чернівецька область).

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У помаранчеву зону потрапили місто Чернівці, Волинська область (Луцьк, Луцький район, Любашівський район), Івано-Франківська область (Івано-Франківськ, Городенківський район), Рівненська область (Рівненський район).

Які регіони у жовтій зоні карантину:

Волинська область (міста Володимир-Волинський, Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький райони);

Житомирська область (міста Житомир, Бердичів, Житомирський, Любарський, Пулинський та Романівський райони);

Закарпатська область (міста Ужгород, Мукачево, Берегове, Хуст, Чоп; райони Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський, та Хустський);

Івано-Франківська область (міста Калуш, Коломия; райони Калуський, Коломийський, Косівський, Снятинський та Тисменицький);

Рівненська область ( місто Дубно; райони: Гощанський та Здолбунівський);

Хмельницька область ( місто Хмельницький; райони: Білогірський, Волочиський, Красилівський, Теофіпольський, Чемеровецький);

Тернопільська область ( райони: Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький, Чортківський);

Чернівецька область (місто Новодністровськ; райони: Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський);

Чернігівська область ( міста Прилуки, Ніжин; райони: Бобровицький, Ніжинський, Прилуцький, Носівський та Козелецький).

Зони карантину в Україні

Кожної п’ятниці на плановій комісії влада аналізує показники інфікувань коронавірусу та визначатиме перелік регіонів, які увійшли до однієї з чотирьох зон – зеленої, жовтої, помаранчевої або червоної.

Цей перехід починатиметься відповідно з понеділка і триватиме тиждень, тобто буде два дні, щоб регіон підготувався до переходу, якщо це буде потрібно.

Карта рівнів епідемічної небезпеки за зонами карантину в Україні – читайте на Фактах ICTV.