Сергей Притула идет в мэры Киева — реакция соцсетей

Сергей Притула объявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии Голос. Об этом он сообщил во время форума политсилы.

Свое решение Сергей Притула объяснил тем, что он готов взять на себя ответственность, чтобы изменить жизнь киевлян к лучшему.

До этого он не раз обращался к украинцам и призывал их быть ответственными и действовать. Ведь, по его мнению, именно участие в голосовании, в избирательных кампаниях в качестве кандидатов поможет изменить Украину совместными силами.

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В сети по-разному отреагировали на решение Сергея Притулы. Но выделили, что теперь избирательная кампания на выборах в Киеве будет интересной.



























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Выборы мэра Киева

Выборы в Киеве состоятся 25 октября. Согласно результатам опроса социологической группы Рейтинг, конкуренцию Сергею Притуле составляет действующий мэр Виталий Кличко.

В частности, за Виталия Кличко готовы проголосовать 41,7% киевлян, которые определились с выбором, за Сергея Притулу — 11,6%.

Фото: Голос