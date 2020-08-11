Сергій Притула йде в мери Києва – реакція соцмереж

Сергій Притула оголосив, що балотуватиметься у мери Києва від партії Голос. Про це він повідомив під час форуму політсили.

Своє рішення Сергій Притула пояснив тим, що він готовий взяти на себе відповідальність, щоб змінити життя киян на краще.

До цього він не раз звертався до українців і закликав їх бути відповідальними і діяти. Адже, на його думку, саме участь у голосуванні, у виборчих кампаніях у якості кандидатів допоможе змінити Україну спільними силами.

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У мережі по-різному відреагували на рішення Сергія Притули. Але виокремили, що тепер виборча кампанія на виборах у Києві буде цікавою.



























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Вибори мера Києва

Вибори у Києві відбудуться 25 жовтня. Згідно з результатами опитування соціологічної групи Рейтинг, конкуренцію Сергію Притулі складає чинний мер Віталій Кличко.

Зокрема, за Віталія Кличка готові проголосувати 41,7% киян, які визначилися з вибором, за Сергія Притулу – 11,6%.

Фото: Голос