Сергей Притула будет баллотироваться в мэры Киева от политической партии Голос.

— Мы с вами готовы к ответственности. И сегодня я готов сказать — я здесь живу, в Киеве, в столице Украины — и я иду на выборы киевского городского головы, — заявил Сергей.

Совместное решение было объявлено 11 августа во время форума партии.

На выборах мэра Киева Сергей Притула составит конкуренцию действующему главе столицы Виталию Кличко.



















Сергей Притула идет в мэры Киева от партии Голос / 5 фотографий

Сам Сергей Притула несколько дней назад обратился к своим сторонникам в Facebook, где поделился своими мыслями относительно местных выборов 2020, которые пройдут 25 октября.

Он призвал украинцам не оставаться в стороне, идти на выборы и голосовать, а также участвовать в избирательных кампаниях в качестве кандидатов, чтобы попытаться изменить Украину совместными силами.

Календарь местных выборов 2020

В воскресенье, 9 августа, ЦИК обнародовала календарный план местных выборов 2020, которые состоятся 25 октября.

На заседании члены ЦИК обсудили и утвердили все ключевые даты предвыборного процесса, а также согласовали рамки возможностей кандидатов на своих кампаний.

В общем должны состояться 1 441 выборы депутатов и глав сельских, поселковых и городских советов в 24 областях Украины, а окончательные результаты голосования будут объявлены не позднее 6 ноября.

Фото: siriy_ua