Сергей Притула идет в мэры Киева от партии Голос

Сергей Притула будет баллотироваться в мэры Киева от политической партии Голос.
— Мы с вами готовы к ответственности. И сегодня я готов сказать — я здесь живу, в Киеве, в столице Украины — и я иду на выборы киевского городского головы, — заявил Сергей.
Совместное решение было объявлено 11 августа во время форума партии.
На выборах мэра Киева Сергей Притула составит конкуренцию действующему главе столицы Виталию Кличко.
Сам Сергей Притула несколько дней назад обратился к своим сторонникам в Facebook, где поделился своими мыслями относительно местных выборов 2020, которые пройдут 25 октября.
Он призвал украинцам не оставаться в стороне, идти на выборы и голосовать, а также участвовать в избирательных кампаниях в качестве кандидатов, чтобы попытаться изменить Украину совместными силами.
Календарь местных выборов 2020
В воскресенье, 9 августа, ЦИК обнародовала календарный план местных выборов 2020, которые состоятся 25 октября.
На заседании члены ЦИК обсудили и утвердили все ключевые даты предвыборного процесса, а также согласовали рамки возможностей кандидатов на своих кампаний.
В общем должны состояться 1 441 выборы депутатов и глав сельских, поселковых и городских советов в 24 областях Украины, а окончательные результаты голосования будут объявлены не позднее 6 ноября.
Фото: siriy_ua