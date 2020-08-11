Сергій Притула йде в мери Києва від партії Голос

Сергій Притула балотуватиметься у мери Києва від політичної партії Голос.
– Ми з вами готові до відповідальності. І сьогодні я готовий сказати — я тут живу, в Києві, в столиці України — і я йду на вибори київського міського голови — заявив Сергій.
Спільне рішення було оголошено 11 серпня під час форуму партії.
На виборах мера Києва Сергій Притула складе конкуренцію чинному очільнику столиці Віталію Кличку.
Сам Сергій Притула декілька днів тому звернувся до своїх прихильників у Facebook, де поділився своїми думками щодо місцевих виборів 2020, які пройдуть 25 жовтня.
Він закликав українців не залишатися осторонь, йти на вибори та голосувати, а також брати участь у виборчих кампаніях у якості кандидатів, щоб спробувати змінювати Україну спільними силами.
Календар місцевих виборів 2020
У неділю, 9 серпня, ЦВК оприлюднила календарний план місцевих виборів 2020, які відбудуться 25 жовтня.
На засіданні члени ЦВК обговорили і затвердили усі ключові дати передвиборчого процесу, а також узгодили рамки можливостей кандидатів під час своїх кампаній.
Загалом повинні відбутися 1 441 вибори депутатів та голів сільських, селищних та міських рад в 24 областях України, а остаточні результати голосування буде оголошено не пізніше 6 листопада.
Фото: siriy_ua