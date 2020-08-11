Сергій Притула балотуватиметься у мери Києва від політичної партії Голос.

– Ми з вами готові до відповідальності. І сьогодні я готовий сказати — я тут живу, в Києві, в столиці України — і я йду на вибори київського міського голови — заявив Сергій.

Спільне рішення було оголошено 11 серпня під час форуму партії.

На виборах мера Києва Сергій Притула складе конкуренцію чинному очільнику столиці Віталію Кличку.



















Сергій Притула йде в мери Києва від партії Голос / 5 фотографий

Сам Сергій Притула декілька днів тому звернувся до своїх прихильників у Facebook, де поділився своїми думками щодо місцевих виборів 2020, які пройдуть 25 жовтня.

Він закликав українців не залишатися осторонь, йти на вибори та голосувати, а також брати участь у виборчих кампаніях у якості кандидатів, щоб спробувати змінювати Україну спільними силами.

Календар місцевих виборів 2020

У неділю, 9 серпня, ЦВК оприлюднила календарний план місцевих виборів 2020, які відбудуться 25 жовтня.

На засіданні члени ЦВК обговорили і затвердили усі ключові дати передвиборчого процесу, а також узгодили рамки можливостей кандидатів під час своїх кампаній.

Загалом повинні відбутися 1 441 вибори депутатів та голів сільських, селищних та міських рад в 24 областях України, а остаточні результати голосування буде оголошено не пізніше 6 листопада.

Фото: siriy_ua