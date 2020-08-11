В Ивано-Франковске ученики будут ходить в школу независимо от решения правительства.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

— Независимо от решений правительства и делений на зоны карантина, постоянных изменений и разъяснений — дети 1 сентября идут в школу, — отметил глава Ивано-Франковска.

Также он сообщил, что сейчас школы готовятся к учебному году и создают все необходимые условия для полноценного обычного и комфортного обучения.

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По словам мэра, учреждения наносят специальную разметку движения, обустраивают места скрининга температуры и закупают дезинфекторы.

Также Марцинкив добавил, что правительство меняет условия ежедневно, а они хотят создать все условия и начать полноценную жизнь с 1 сентября.

Обучение в школах

МОЗ обозначил правила, по которым возможно обучение в школах с 1 сентября. На карантин планируют закрывать учебные заведения в районах, которые попадут в красную зону — где высокий уровень заболеваемости атипичной пневмонией, вызванной коронавируса.

В учебных заведение, которые будут функционировать и принимать учеников будут введены следующие правила: передвижения учебных заведением в масках, запрет шведских столов и самообслуживания, расстояние между столами 1,5 метров, разметка на полу для двустороннего движения по коридорам, зонирование помещений для разных возрастных групп.