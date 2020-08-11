У Івано-Франківську учні ходитимуть до школи незалежно від рішення уряду.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

– Незалежно від рішень уряду та поділів на зони карантину, постійних змін та роз’яснень – діти 1 вересня йдуть до школи, – зазначив голова Івано-Франківська.

Також він повідомив, що наразі школи готуються до навчального року та створюють усі необхідні умови для повноцінного звичайного та комфортного навчання.

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За словами мера, заклади наносять спеціальну розмітку руху, облаштовують місця скринінгу температури та закуповують дезінфектори.

Також Марцінків додав, що уряд змінює умови щодня, а вони хочуть створити усі умови та розпочати повноцінне життя з 1 вересня.

Навчання у школах

МОЗ окреслив правила, за якими можливе навчання у школах з 1 вересня. На карантин планують закривати навчальні заклади у районах, які потраплять до червоної зони – де високий рівень захворюваності на атипову пневмонію, викликану коронавірусом.

У навчальних заклад, які функціонуватимуть та прийматимуть учнів будуть запроваджені такі правила: пересування навчальних закладом у масках, заборона шведських столів та самообслуговування, відстань між столами 1,5 метрів, розмітка на підлозі для двостороннього руху коридорами, зонування приміщень для різних вікових груп.