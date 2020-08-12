В Одесской области зафиксировали случай заболевания человека сибирской язвой.

О подозрении на заболевание стало известно еще 7 июля 2020 года, однако больной не обращался за медицинской помощью. Через месяц его состояние значительно ухудшилось.

— У больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву, — говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины.

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Болезнь подтвердило тестирование. Сейчас в месте, где зафиксировали случай, проводятся противоэпидемические и профилактические меры.

Малярия в Одесской области

В июле в Одесской области мужчина умер от малярии.

Умершим оказался моряк, который незадолго до смерти вернулся из Африки, ему было всего 27 лет.

После возвращения на родину его сняли с рейса и госпитализировали в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Источник: Центр общественного здоровья Украины