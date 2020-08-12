В Одеській області зафіксували випадок захворювання людини на сибірську виразку.

Про підозру на захворювання стало відомо ще 7 липня 2020 року, однак хворий не звертався за медичною допомогою. Через місяць його стан значно погіршився.

– У хворого підвищилась температура тіла, на гомілці з’явився фурункул, який перейшов у виразку, – йдеться у повідомленні Центру громадського здоров’я України.

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Хворобу підтвердило тестування. Нині у місці, де зафіксували випадок, проводяться протиепідемічні та профілактичні заходи.

Малярія в Одеській області

У липні в Одеській області чоловік помер від малярії.

Померлим виявився моряк, який незадовго до смерті повернувся з Африки, йому було усього 27 років.

Після повернення на батьківщину його зняли з рейсу та госпіталізували до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

Джерело: Центр громадського здоров’я України