Открытие границ для украинцев: в какие страны можно ехать

На данный момент свои границы для граждан Украины открыли полностью или с определенными условиями 42 страны мира.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В течение прошлой недели границы открыли Армения, Буркина-Фасо, Того и Чад.

Какие страны открыты для украинцев: Болгария, Словения, Мальдивы, ОАЭ, Ирландия, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Турция, Сербия, Албания, Черногория, Хорватия, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Мексика, Тунис, Багамские острова.

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В МИД рекомендуют перед поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны. Это можно сделать на интерактивной карте украинского министерства или на сайтах МИД других стран.

Здесь также можно увидеть, когда страна откроет границу.

Однако границы Европейского Союза до сих пор остаются закрытыми для въезда из Украины. Тем не менее, есть исключения для определенных категорий украинцев:

медработники и ученые по приглашению;

дипломаты;

пограничники;

перевозчики, водители габаритных грузовиков;

люди, следующие транзитом;

студенты учебных заведений стран ЕС;

лица с неотложными причинами поездки.

Нужно иметь документы, подтверждающие статус одной из разрешенных категорий.