Відкриття кордонів для українців: у які країни можна їхати

Наразі свої кордони для громадян України відкрили повністю або з певними умовами 42 країни світу.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Упродовж минулого тижня кордони відкрили Вірменія, Буркіна-Фасо, Тоґо та Чад.

Які країни відкриті для українців: Болгарія, Словенія, Мальдіви, ОАЕ, Ірландія, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Рико, Туреччина, Сербія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, США, Єгипет, Мексика, Туніс, Багамські острови.

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В МЗС рекомендують перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тої чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті українського міністерства або на сайтах МЗС інших країн.

Тут також можна побачити, коли країна відкриє кордон.

Однак кордони Європейського Союзу досі залишаються закритими для в’їзду з України. Тим не менш, є винятки для певних категорій українців:

медпрацівники і науковці за запрошенням;

дипломати;

прикордонники;

перевізники, водії габаритних вантажівок;

люди, що прямують транзитом;

студенти навчальних закладів країн ЄС;

особи із невідкладними причинами поїздки.

Потрібно мати документи, що підтверджують статус однієї із дозволених категорій.